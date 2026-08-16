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Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rusya'nın geliştirdiği yeni S-71 "Monochrome" seyir füzesinde Nvidia’nın Jetson Orin NX yapay zeka çipinin kullanıldığını öne sürdü. İddiaya göre bu donanım, füzenin terminal aşamada otonom hedefleme ve gerçek zamanlı görüntü işleme yeteneklerine katkı sağlıyor.

Füze kalıntılarında yapılan incelemelerde, Jetson Orin NX modülüne ait bir bileşenin tespit edildiği bildirildi. Otomotiv ve sivil yapay zeka sistemleri için geliştirilen bu modül; 8 çekirdekli Arm Cortex-A78AE işlemci, Ampere mimarisine sahip GPU ve 157 INT8 TOPS yapay zeka işlem gücü sunuyor. S-71 füzesinde yer alan Çin üretimi Honpho TS130C-01 elektro-optik kameradan gelen verilerin, Nvidia çipiyle işlenerek otonom hedef tanıma için kullanıldığı değerlendiriliyor.

NVIDA'DAN AÇIKLAMA: RUSYA'YA SATIŞIMIZ YOK

Su-57 savaş uçakları ile S-70 Okhotnik İHA'larından fırlatılabilen ve 300 kilometre menzile sahip olan S-71 füzesindeki iddialara ilişkin Nvidia'dan yanıt geldi. Şirket sözcüsü, Jetson Orin modüllerinin sivil kullanıma yönelik tüketici ürünleri olduğunu ve askeri amaçlarla tasarlanmadığını vurgulayarak; bu ürünlerin Rusya'da satılmadığını, ancak üçüncü taraf ve ikinci el pazarlar üzerinden temin edilmiş olabileceğini belirtti.