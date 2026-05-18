O’Leary, buna karşın Avrupa’nın jet yakıtı tedarikinde ciddi bir sorun yaşamadığını, ihtiyaç duyulan yakıtın önemli bölümünün Batı Afrika, Amerika kıtası ve Norveç kaynaklı olarak karşılandığını ifade etti.

Şirket, Mart 2026’da sona eren mali yıla ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Ryanair’in yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 4 artarak 208,4 milyona ulaştı. Aynı dönemde şirket gelirleri ise yüzde 11 yükselişle 15,5 milyar sterlin seviyesine çıktı.

Mali tabloyu değerlendiren O’Leary, ABD/İsrail-İran savaşı sonrasında Hürmüz Boğazı’ndaki ticari hareketliliğin büyük ölçüde sekteye uğramasının jet yakıtı piyasasında baskı oluşturduğunu belirtti. Küresel jet yakıtı spot fiyatlarının varil başına 150 doların üzerine çıktığını aktaran O’Leary, fiyatların önümüzdeki birkaç ay boyunca çatışma öncesi seviyelerin üzerinde kalmasının beklendiğini kaydetti.

Ryanair’in 2027 mali yılı için yakıt ihtiyacının yüzde 80’ini ton başına 668 dolar seviyesinden hedge ettiğini açıklayan O’Leary, Orta Doğu’daki gerilime rağmen yolcu talebinin güçlü seyrettiğini ancak rezervasyon süreçlerinin geçen yıla kıyasla daha kısa bir dönemde yoğunlaştığını söyledi.

Yakıt maliyetlerinin kısa vadede yüksek kalabileceğine dikkat çeken O’Leary, yolculara 2026 yaz sezonu için uygun fiyatlı bilet bulabilmek adına erken rezervasyon yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Ryanair Mali İşler Direktörü Neil Sorahan ise yaz döneminde jet yakıtı arzında ciddi bir kesinti yaşanmayacağı konusunda giderek daha fazla güven duyduklarını ifade etti.

AA muhabirinin S&P Global Energy verilerinden derlediği bilgilere göre, savaş öncesinde Orta Doğu’dan Kuzeybatı Avrupa’ya günlük 177 bin varil jet yakıtı sevk edilirken, Güney Avrupa ve Doğu Akdeniz’e 31 bin varil, Afrika’ya 100 bin varil ve Asya’ya 17 bin varil yakıt gönderiliyordu. Ayrıca yaklaşık 34 bin varil jet yakıtı Süveyş Kanalı üzerinden Kızıldeniz’e, ağırlıklı olarak da Mısır’a ulaştırılıyordu.

Uzmanlara göre özellikle Avrupa gibi Basra Körfezi kaynaklı enerji tedarikine yüksek oranda bağımlı bölgeler, olası arz kesintilerinden en fazla etkilenebilecek bölgeler arasında bulunuyor.