Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Marmaris-Kaş arasında doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Rüzgarın hızı 75 Km’yi bulacak: Meteoroloji’den fırtına uyarısı
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Meteoroloji, Marmaris-Kaş arasındaki deniz alanında sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan fırtına beklendiğini duyurarak balıkçılar ve denizcileri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
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