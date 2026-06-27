Alaçatı Mahallesi yakınlarındaki çöplükte saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı.

Rüzgar yangının yönünü değiştirdi: Makilik alana sıçradı: Çeşme’de yangın - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Rüzgar yangının yönünü değiştirdi: Makilik alana sıçradı: Çeşme’de yangın - Resim : 2

Öte yandan Muğla Seydikemer ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Rüzgar yangının yönünü değiştirdi: Makilik alana sıçradı: Çeşme’de yangın - Resim : 3

Seydikemer ilçesine bağlı Gölbent Mahallesi'ndeki saat 12.30 sıralarında bir tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Rüzgar yangının yönünü değiştirdi: Makilik alana sıçradı: Çeşme’de yangın - Resim : 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Rüzgar yangının yönünü değiştirdi: Makilik alana sıçradı: Çeşme’de yangın - Resim : 5