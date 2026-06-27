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Kaynak: DHA

Alaçatı Mahallesi yakınlarındaki çöplükte saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle otluk ve makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Öte yandan Muğla Seydikemer ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Seydikemer ilçesine bağlı Gölbent Mahallesi'ndeki saat 12.30 sıralarında bir tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor