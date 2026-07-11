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Kaynak: AA

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, toplamda 2 bin 400 megavatlık bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenecek yarışmalar için başvurular belirlenen tarihte alınacak.

Bu kapsamda, 1500 megavat gücündeki kapasite için 7 adet rüzgar enerjisine dayalı YEKA RES-2026, 900 megavat gücündeki kapasite için ise 14 adet güneş enerjisine dayalı YEKA GES-2026 yarışması gerçekleştirilecek.

Başvurular, 13 Ekim tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yapılacak.

Öte yandan, yarışmalara ilişkin detaylı tarih ve saat bilgileri Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulacak.