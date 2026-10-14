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Kaynak: Haber Merkezi

Geliştirilen yeni sistemde, kullanım ömrünü doldurmuş eski türbinler değil, gelecekte türbin kanatlarında kullanılabilecek yeni bir kompozit reçine temel alındı. Bu malzemede bitki kökenli polilaktik asit (PLA) ile sentetik bir bileşen bir araya getiriliyor ve cam elyafla güçlendirilerek yüksek dayanıklılık kazandırılıyor.

REÇİNEDEN JELİBONA

Kullanım ömrü biten reçine kimyasal işlemlerle parçalandığında, içindeki bileşenler yeniden geri kazanılabiliyor. Sağlanan maddelerden biri olan ve gıda sektöründe de sıklıkla kullanılan potasyum laktat, saflaştırma işlemlerden sonra araştırmacılar tarafından jelibon yapımında kullanıldı.

SADECE ŞEKERLEMEYLE SINIRLI DEĞİL

Geliştirilen bu dönüştürme sisteminin asıl amacı sadece türbin kanatlarından tatlı üretmek değil. Geri kazanılan değerli hammaddelerin otomobil parçalarında, pencerelerde kullanılan akrilik malzemelerde ve yüksek emiciliğe sahip hijyen ürünlerinde değerlendirilmesi planlanıyor. Aynı reçinenin işlenerek tekrardan türbin kanadı üretiminde kullanılması da planlar arasında bulunuyor.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ EN ZOR ATIKLARDAN

Dev boyutlardaki rüzgar türbini kanatları, uzun seneler boyunca zorlu doğa koşullarına dayanacak şekilde üretildiği için doğada çözünmesi ve geri dönüştürülmesi en güç sanayi atıkları arasında yer alıyordu. Araştırmacıların bir sonraki hedefi ise bu yeni malzemeyle orta büyüklükte türbin kanatları üretip gerçek saha koşullarında test etmek.