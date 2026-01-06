Türkiye'nin enerji üretiminde rüzgarın gücü zirveye taşındı.
Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı
Türkiye'de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 253 bin 128 megavatsaatle tüm zamanların rekorunu kırarak enerji tarihinde yeni bir eşiği geçti. Toplam üretimde yüzde 28,2 paya ulaşan rüzgar santralleri, ithal kömür ve doğal gazla çalışan tesisleri geride bırakmayı başardı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, önceki gün rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik üretimi 253 bin 128 megavatsaat seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek günlük üretim rekorunu kırdı.
FOSİL YAKITLAR GERİDE KALDI
Paylaşılan istatistiklere göre, Türkiye genelinde önceki gün toplam 899 bin 27 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi.
Bu tabloda rüzgar santralleri; ithal kömür ve doğal gaz santrallerini geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.
Günlük üretim dağılımında ithal kömür santralleri 207 bin 872 megavatsaat, doğal gaz santralleri ise 131 bin 305 megavatsaat üretimde kaldı.
ÜRETİMDEKİ PAYI %28’İ GEÇTİ
Rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimi içindeki ağırlığı da dikkat çekici bir boyuta ulaştı.
Veriler, önceki gün rüzgarın toplam üretimdeki payının yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçtiğini gösterdi.
Bu rakamlarla birlikte rüzgar gücü, Türkiye'nin enerji portföyündeki stratejik konumunu bir kez daha pekiştirmiş oldu.