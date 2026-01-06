Yeniçağ Gazetesi
06 Ocak 2026 Salı
Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 253 bin 128 megavatsaatle tüm zamanların rekorunu kırarak enerji tarihinde yeni bir eşiği geçti. Toplam üretimde yüzde 28,2 paya ulaşan rüzgar santralleri, ithal kömür ve doğal gazla çalışan tesisleri geride bırakmayı başardı.

Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 1

Türkiye'nin enerji üretiminde rüzgarın gücü zirveye taşındı.

Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 2

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, önceki gün rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik üretimi 253 bin 128 megavatsaat seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek günlük üretim rekorunu kırdı.

Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 3

FOSİL YAKITLAR GERİDE KALDI

Paylaşılan istatistiklere göre, Türkiye genelinde önceki gün toplam 899 bin 27 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 4

Bu tabloda rüzgar santralleri; ithal kömür ve doğal gaz santrallerini geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 5

Günlük üretim dağılımında ithal kömür santralleri 207 bin 872 megavatsaat, doğal gaz santralleri ise 131 bin 305 megavatsaat üretimde kaldı.

Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 6

ÜRETİMDEKİ PAYI %28’İ GEÇTİ

Rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimi içindeki ağırlığı da dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 7

Veriler, önceki gün rüzgarın toplam üretimdeki payının yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçtiğini gösterdi.

Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 8

Bu rakamlarla birlikte rüzgar gücü, Türkiye'nin enerji portföyündeki stratejik konumunu bir kez daha pekiştirmiş oldu.

Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 9
Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 10
Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 11
Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 12
Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 13
Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı - Resim: 14
Kaynak: Haber Merkezi
