Rüzgar elektriğinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, önceki gün rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik üretimi 253 bin 128 megavatsaat seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek günlük üretim rekorunu kırdı.