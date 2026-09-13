Hani ‘Zaman, her şeyi halleder’ denilir ya, öyle olmuyor işte.

Biz insanoğlu, bu misyonu zamana yüklüyoruz.

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Ayrıca zamanın, gece ve gündüz olmaktan, bize dört mevsimi yaşatmaktan başka bir işlevinin olduğunu ben bilmiyorum.

*

Ama insanoğlu zamanın akışı içerisinde ‘Harala-gürele’ ile bir şekilde değişiyor.

Gelişiyor…

Büyüyor…

Yaşlanıyor…

Hamlıktan olgunluğa, olgunluktan tada dönüşürken, ilişkilerini ‘Tadında’ sürdürmeye çabalıyor.

“Sürdürebiliyor mu?” derseniz?

“Zor” diyorum, zor!

*

Hem bunu belirleyen şey nedir?

Vicdan ve çıkar karşılaştırılmasında hangi tarafa meyledileceği önemli.

Kendi çıkarından yana davrananların vicdanını rahatlatıp rahatlatmadığı, toplum nezdinde itibarın kaybedilip, edilmediği de önemli elbette.

*

Pekâlâ, çıkardan yana tercih kullananlar, olgunlaşma süreçlerinde değer görürler mi?

Kendi adıma buna düz mantıkla; “Evet, değer görür.” desem de belki de olgunluğun kendisine yüklediği sorumluluğun ağırlığını fark edemeyebilir.

Ancak ne var ki her zaman için olgun insandan ‘Aklını kullanması ve vicdanının sesini dinlemesi beklenir’.

Sonuç olarak ‘Keşke’ demeyeceği düşünülür.

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Evet, her birimiz, içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle insan olmanın ağır yükü altında bocalayıp duruyoruz.

Bazen kendimizi haklı olduğumuza inandırıyor, değişiyoruz…

Bazen değer verdiklerimizle ilgili önümüze konulan ağır şartlarda değişmle karşı karşıya kalıyoruz.

Yani bir anlamda tercih yapmaya da zorlanabiliyor insan.

İşte tam da burada önüne sürülen tercih, kendini oraya taşıyandan yana değil de bireysel çıkarlardan yana kullanıldığında, belki biri, birileri korunup kollanabilmiş olsa da büyük bir kitleyi de karşısına almış olmuyor mu?

Oluyor elbet!

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Hemen aklıma gelen örnek, “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Topuklu Efe’ lakaplı Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’dur” dersem, yanlış mı söylemiş olurum?

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Neden öyle diyorum?

AKP’ye geçişinin birinci yılında Sayın Çerçioğlu’nun belediye başkanı olduğu Aydın’da yapılan ankette ilginç bir sonuç ortaya çıkmış.

Verileri; Anketçi ve Veri Analisti Murat Kızılboğa; “2024’te Aydınlı seçmenin %28’inin oyu ile desteğini alan AKP’ye, Ağustos 2026 anketinde (o desteğin) %24 seviyesine kadar gerilediğini” paylaşmış.

Aydın özelinde yapılan ankette, ‘BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA’ oylar %49,0 Yeni Parti; % 24,5 AK Parti, olarak paylaşılmış.

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Buradan da görülüyor ki İktidar, Sayın Çerçioğlu’nu bünyesine katmakla Aydın’da daha iyiye gitmemiş, aksine geriye düşmüş.

Buna da “Etme bulma dünyası” diyorlar.

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Bilinmeli ki vaatlerle yapılan transferler hiçbir partiye dün de bugün de değer katmamıştır. Ancak geçişler gönül gönle gerçekleşirse onu da kimse yenemez.

Zaten onun adına da transfer denmez.

İnanmak, sahiplenmek denir.

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Halkımız “Rüzgâr eken fırtına biçer” derken, ne de güzel söylemiş

Nedense benim ülkemde iktidar bu aralar her konuda rüzgâr ekiyor!

Sonra da fırtına biçileceğe benziyor.

Sonuçta olan da vatandaşa oluyor!