Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı

Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı

Edirne’nin Meriç ilçesinde gece başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler ve köylüler, havadan ve karadan zamanla yarışarak mücadele ediyor.

Kaynak: DHA
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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 1

Edirne’nin Meriç ilçesinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 2

İlçeye bağlı Karayusuflu köyündeki Cevizlik mevkisi olarak bilinen alanda, gece saatlerinde anız yangını çıktı. Sabah saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ormana sıçradı.

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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 3

İhbarla bölgeye Meriç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki köylüler de yangına traktör ve su tankerleriyle müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de bölgeye yönlendirildi. Orman ve otluk alanda ilerleyen yangına müdahale sürüyor.

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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 4
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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 5
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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 6
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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 7
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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 8
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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 9
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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 10
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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 11
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Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı - Resim: 12
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