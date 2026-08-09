Rüzgar alevleri tetikledi: Edirne’de anız yangını ormana sıçradı

İhbarla bölgeye Meriç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki köylüler de yangına traktör ve su tankerleriyle müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de bölgeye yönlendirildi. Orman ve otluk alanda ilerleyen yangına müdahale sürüyor.