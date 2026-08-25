İhbar üzerine felaket bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD birimleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevre arazilere sıçramasını engellemek adına çok yönlü bir söndürme harekatı başlattı.

Rüzgar alevlendirdi: Babaeski’de anız yangını felakete dönüşüyordu - Resim : 1

Köy halkı da traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle sahaya inerek söndürme seferberliğine aktif destek sağladı. Ekiplerin ve yöre sakinlerinin ortak mücadelesi neticesinde alevler dizginlenerek tamamen söndürüldü.

Rüzgar alevlendirdi: Babaeski’de anız yangını felakete dönüşüyordu - Resim : 2

Muhtemel bir tekrar alevlenme ihtimaline karşı alanda detaylı soğutma işlemleri uygulandı. Yanarak kül olan arazinin kesin büyüklüğü, gerçekleştirilecek saha incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

Tırın dorsesinde yangın çıktı: Yol trafiğe kapatıldıTırın dorsesinde yangın çıktı: Yol trafiğe kapatıldıGündem

Olayın kökenini ve yangının çıkış sebebini aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.