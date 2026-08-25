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Kaynak: İHA

İhbar üzerine felaket bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD birimleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevre arazilere sıçramasını engellemek adına çok yönlü bir söndürme harekatı başlattı.

Köy halkı da traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle sahaya inerek söndürme seferberliğine aktif destek sağladı. Ekiplerin ve yöre sakinlerinin ortak mücadelesi neticesinde alevler dizginlenerek tamamen söndürüldü.

Muhtemel bir tekrar alevlenme ihtimaline karşı alanda detaylı soğutma işlemleri uygulandı. Yanarak kül olan arazinin kesin büyüklüğü, gerçekleştirilecek saha incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

Olayın kökenini ve yangının çıkış sebebini aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.