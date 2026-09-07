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Kaynak: İHA

Alaçam genelinde bir süredir etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı bölgelerden biri olan Fatih Mahallesi'ndeki Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Mesire Alanı'nda bir ağaç kökünden sökülerek devrildi.

O sırada mesire alanında park halinde bulunan boş minibüs, devrilen ağacın altında kaldı. Ağacın devrilmesiyle birlikte taşıtın üzerinde maddi hasar meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla minibüsün üzerine devrilen ağaç kısa sürede kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından araçta hasar oluştuğu tespit edildi.