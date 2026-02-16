Yeniçağ Gazetesi
16 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul 18°
MECLİS'TEKİ TACİZ SKANDALINDA GELİŞME: SANIKLAR YENİDEN TUTUKLANDI
Rüyaları kontrol etme teknolojisi

Bilim insanları, uyku sırasında insan beynine dışarıdan veri aktarımı yaparak rüya içeriğini manipüle etmeyi başardılar. Yapılan deneyler, rüyaların artık tamamen mahrem bir alan olmaktan çıkıp dış müdahalelere açık hale geldiğini kanıtladı.

Kuzeybatı Üniversitesi (Northwestern University) bünyesinde yürütülen çalışmalarda, araştırmacılar uykunun REM (Hızlı Göz Hareketi) evresindeki deneklerle iki yönlü iletişim kurmayı başardıklarını bildirdiler.

"Hedefli Rüya İnkübasyonu" (TDI) adı verilen bu yöntemle, uyuyan kişilere sesli ve görsel sinyaller gönderilerek rüya akışının değiştirildiği kaydedildi.

Bu teknoloji, sadece rüyaları izlemekle kalmayıp, belirli kavramların zihne yerleştirilmesine olanak tanıdı.

Deney süresince katılımcıların, uykuda oldukları sırada kendilerine yöneltilen basit matematik sorularına göz hareketleriyle doğru yanıtlar verdikleri saptandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Tıp Fakültesi uyku araştırmacısı Dr. Robert Stickgold, bu teknolojinin ticari amaçlarla kullanılma potansiyeline dikkat çekti.

Stickgold, rüyaların reklam verenler için "bakir bir arazi" olarak görüldüğünü ve bu durumun bilişsel özgürlüğü tehdit ettiğini savundu.

MIT Media Lab’da rüya mühendisliği üzerine çalışan Dr. Adam Haar Horowitz ise konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"İnsanlar uykudayken dışarıdan gelen telkinlere karşı son derece savunmasızdır. Beynin bu evredeki plastik yapısı, bilginin derinlemesine işlenmesine olanak tanır; ancak bu durum, rüyaların birer pazarlama alanı haline gelmesi riskini de beraberinde getirir."

Araştırma sonuçları, gelecekte rüyaların sadece kişisel gelişim veya terapi için değil, aynı zamanda kurumsal müdahaleler için de kullanılabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, uykuda öğrenme (hypnopedia) kavramının ötesine geçilerek, tüketicilerin tercihlerini etkileyecek "fikir aşılama" yöntemlerinin geliştirilmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Harvard Tıp Fakültesi'nde uyku üzerine derinlemesine çalışmalar yürüten Dr. Robert Stickgold, bu teknolojinin ticari amaçlarla kötüye kullanım potansiyeline dair sert uyarılarda bulundu.

Stickgold, rüyaların reklam verenler için "son bakir arazi" olarak görüldüğünü ve tüketicilerin en savunmasız anlarında rüyalarına "marka yerleştirme" yapılmasının bilişsel özgürlüğü yok edeceğini savundu.

MIT Media Lab’da rüya mühendisliği projelerini yöneten Dr. Adam Haar Horowitz ise konunun teknolojik boyutunu şu sözlerle değerlendirdi:

"İnsanlar uykudayken dış telkinlere karşı biyolojik olarak savunmasızdır. Beynin bu evredeki yüksek plastik yapısı, bilginin derinlemesine ve kalıcı olarak işlenmesine olanak tanır. Ancak rüyaların birer pazarlama panosu haline gelmesi, insan zihninin en mahrem alanının sömürgeleştirilmesi anlamına gelir."

Bilim dünyası, "Nöro-Pazarlama" kavramının etik sınırlarını tartışmaya başladı.

Birçok uzman, büyük teknoloji şirketlerinin bu yöntemi kullanarak insanların satın alma tercihlerini rüyalar aracılığıyla bilinçsizce şekillendirebileceği tehlikesine dikkat çekti.

Ayrıca, uykuda yapılan bu tür müdahalelerin uzun vadede uyku kalitesini bozabileceği ve bireylerin gerçeklik algısında bozulmalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

