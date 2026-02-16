Rüyaları kontrol etme teknolojisi

Kuzeybatı Üniversitesi (Northwestern University) bünyesinde yürütülen çalışmalarda, araştırmacılar uykunun REM (Hızlı Göz Hareketi) evresindeki deneklerle iki yönlü iletişim kurmayı başardıklarını bildirdiler.
"Hedefli Rüya İnkübasyonu" (TDI) adı verilen bu yöntemle, uyuyan kişilere sesli ve görsel sinyaller gönderilerek rüya akışının değiştirildiği kaydedildi.
Bu teknoloji, sadece rüyaları izlemekle kalmayıp, belirli kavramların zihne yerleştirilmesine olanak tanıdı.
Deney süresince katılımcıların, uykuda oldukları sırada kendilerine yöneltilen basit matematik sorularına göz hareketleriyle doğru yanıtlar verdikleri saptandı.