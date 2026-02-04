Uluslararası bilim camiasının güvenilir kaynaklarından biri olan Live Science, 2004 yılından bu yana sürdürdüğü “Hayatın Küçük Gizemleri” serisiyle bu merak uyandıran sorulara çarpıcı yanıtlar sunuyor. Rüyaların doğasından kara deliklerin sırlarına, insan bedeninin şaşırtıcı tepkilerinden zaman kavramına kadar bilimin ortaya koyduğu en dikkat çekici 10 gerçek ise gerçekten hayret verici.
Rüyalardan kara deliklere: Aklınızı zorlayacak bilimsel gerçekler
Dünya, ilk bakışta basit gibi görünse de aslında şaşırtıcı derecede karmaşık bir yapıya sahip. Gündelik yaşamda fark etmeden geçip gittiğimiz ayrıntılardan, evrenin en karanlık ve uç noktalarına kadar uzanan pek çok soru, bilimin ışığında tek tek açıklığa kavuşuyor.Derleyen: Hande Karacan
1960’lı yıllara kadar bilim insanları, insanların büyük çoğunluğunun rüyalarını siyah beyaz gördüğüne inanıyordu.
Bir insan bedeninin tabut içinde tamamen iskelet haline gelmesi, çevresel koşullara bağlı olarak ortalama beş ila on yıl sürebiliyor.
Dışkılama sırasında vagus siniri uyarılır; bu durum kalp atış hızının ve kan basıncının düşmesine neden olur. Bu yüzden tuvalet sonrası hissedilen rahatlama aslında fizyolojik bir tepkidir.
İzlanda, uzun yıllar boyunca dünyada sivrisineğin hiç görülmediği tek ülke olarak biliniyordu. Ancak bu ayrıcalık Ekim 2025 itibarıyla sona erdi.
Bir insanın kanatları olup uçabilmesi için, havada süzülebilecek kadar kaldırma kuvveti oluşturması gerekir. Bu da yaklaşık 6 metre (20 fit) genişliğinde bir kanat açıklığı anlamına gelir.
Avokadonun çekirdeğini içinde bırakmak, meyvenin tamamının kararmasını geciktirmez; yalnızca çekirdeğin altında kalan kısmın oksijenle temasını keserek o bölgenin kararmasını önler.
Deniz seviyesinin yaklaşık 400 metre altında bulunan Ölü Deniz kıyıları, yeryüzündeki en alçak kara noktası olma özelliğini taşır.
Ergenlik döneminde yaşanan hızlı büyüme evresinde, bazı gençler bir yıl içinde 10 ila 13 santimetreye kadar uzayabilir.
Kara delikler karanlık görünür çünkü olay ufkunu geçen ışığı dışarı bırakmazlar. Bu da teorik olarak, bir kara deliğin içine giren biri için ortamın son derece parlak olacağı anlamına gelir.
Uyandıktan sonra beynin tam bilişsel performansına ulaşması genellikle 15 ila 30 dakika sürer. Bu geçiş süreci “uyku ataleti” olarak adlandırılır.