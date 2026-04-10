10 Nisan 2026 Cuma
Rüya gibi transfer planı: Süper Lig devi Van Dijk ile Salah için harekete geçti

Liverpool’un iki efsane futbolcusu Virgil Van Dijk ile Mohamed Salah’ın Süper Lig’de aynı takımda buluşacaklarına yönelik çıkan transfer iddiası gündemi salladı.

Liverpool’un başarıdan başarıya koşan efsane kadrosu bir bir dağılıyor.

Mohamed Salah’ın sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Andrew Robertson da benzer bir açıklamada bulunarak veda mesajı yayınlamıştı.

‘Gemiyi en son terk eder’ sözünün bir yansıması olarak yakın döneme damga vuran Liverpool kadrosunda geriye bir tek Virgil Van Dijk kalıyor.

Van Dijk da özellikle bu sezon savunmada eski formundan uzak bir görüntü çiziyor. Son oynanan PSG maçınsa yaptığı hatalarla eleştirilerin odağında yer alan 35 yaşındaki tecrübeli stoperin de Liverpool’dan ayrılacağına yönelik iddialar gündeme gelmeye başladı.

Salah’ın ardından Van Dijk’ın da takımdan ayrılma ihtimali üzerine sansasyonel bir transfer planı Türk futbolseverleri heyecanlandırdı.

A Spor’un haberine göre; bu sezon Liverpool ile üç kez karşılaşan ve iki maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray, İngiliz ekibinin iki kaptanına da talip oldu.

Sarı Kırmızılılar’ın geçtiğimiz sezon sonunda Liverpool ile sözleşme yenileyen iki yıldız oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Başkan Dursun Özbek’in hem savunmaya hem de hücuma seviye atlatacak Van Dijk ile Salah’ın transferine onay verdiği aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen bu ikiliyi transfer etmek için kolları sıvadığı ve ciddi bir hazırlığa başladığı öne sürüldü.

Kısa sürede Türkiye’de ve dış basında geniş yankı bulan bu transfer iddiası Galatasaray taraftarları arasında da büyük heyecana sebep oldu.

