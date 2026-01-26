Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı yapım, reyting performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle yayın günü değişikliği yaşamıştı. Yeni gününde ilk bölümünü dün akşam yayınlayan dizi, izleyiciden nasıl bir karşılık alacağı merak konusu oldu.

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, TMC Film imzalı dizinin son bölümünde Seda Bakan’ın canlandırdığı Aydan karakterinin yeni evinde kurmaya çalıştığı yeni hayat dikkat çekti.

BEŞ OYUNCU VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Rüya Gibi”nin önümüzdeki iki bölümünde senaryodaki hikâyesi sona eren 5 oyuncu projeye veda edecek. Bu ayrılıkların dizinin geleceğini nasıl etkileyeceği şimdiden tartışma konusu.

Sosyal medyada dizinin final yapacağına dair pek çok yorum yapılsa da, yapım ekibinden konuyla ilgili resmî bir açıklama henüz gelmedi.