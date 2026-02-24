Bir dizi daha reyting canavarına yenik düştü. Show TV’nin büyük umutlarla başlayan dizisi ‘Rüya Gibi’ için final kararı alındı.

Önceki akşam 12. bölümüyle ekrana gelen dizinin final fragmanı yayınlandı. Geçen haftaya göre, reytinglerde çok küçük bir yükselme yaşayan diziye yazık oldu. 13. bölümde ekrana veda edecek. Salı gününden Pazar’a çekilen dizinin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyordu. Kanalın Pazar ısrarı, dizinin sonunu getirdi. Daha önce de yazdığım gibi diziye sezon finali yaptırılıp yaz döneminde devam ettirilseydi, ömrü çok daha uzun olurdu. Tam yazın ilgiyle izlenebilecek bir işti.

Aralık ayında ekran yolculuğuna başlayan TMC Film imzalı dizi, tüm kategorilerde 4’e yakın aldığı reytingle umut veren bir başlangıç yapmıştı. Kanalın kararına saygı duyuyorum. Hayırlısı olsun.

‘Sürüklenmiş’ oyunu perde açtı

İngiliz yazar Tim Foley’nin dikkat çeken eseri ‘Sürüklenmiş’, Paribu Art’ta gerçekleşen prömiyerde tiyatroseverlerle buluştu. Yapımcılığını Satsuma’nın üstlendiği, yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in yaptığı oyunda Rıza Kocaoğlu ve Tuğrul Tülek aynı sahneyi paylaşıyor.

Prömiyer gecesi tiyatro dünyasından ve sanat camiasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Babalar ve oğulları, kardeşlik, gitmek ya da kalmak, suçluluk ve yas tutabilme üzerine kurulan oyun; çok severken ayrı düşen iki çocuğun hikâyesi üzerinden izleyiciyi hem karakterlerin iç dünyasına hem de kendi bekleyişlerine bakmaya davet ediyor.

Oyun; 2 Mart’ta DasDas’ta, 9 ve 27 Mart’ta Paribu ART’ta ve 25 Mart’ta Bursa Baob’da izleyicisiyle buluşacak.

‘Taşın Belleği’nin süresi uzatıldı

Sanatçı Tansu Kırcı’nın ‘Taşın Belleği’ başlıklı ilk kişisel sergisinin süresi, İstanbullular’ın yoğun ilgisi üzerine 22 Mart’a kadar uzatıldı.

Sergi, mekân, bellek ve kimlik arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Mekân algısı ve taşa bakışı, çocuk yaşta tanık olduğu 17 Ağustos 1999 depremi tarafından belirleyici biçimde şekillenen sanatçının eserlerinde merdiven, kapı ve koridor gibi geçiş formları, bireyin kendini tanıma sürecinin ve varoluşun sürekli dönüşen doğasının metaforları olarak beliriyor.

Sergi, Haliç Sanat 1’de 22 Mart’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.