Seda Bakan, Şebnem Bozoklu ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı fenomen dizi salı akşamları ekrana geliyorken düşük reytingler sonucu yayın günü değişikliğine gidildi. Peki, Rüya Gibi bu akşam var mı, yok mu?

YAYIN DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMİŞTİ

Rüya Gibi salı akşamları ekrana geliyorken reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince yayın günü değiştirildi.

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı dizi artık pazar akşamları izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz haftadan itibaren yapılan bu değişiklikten dolayı Rüya Gibi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 1 Şubat Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak.