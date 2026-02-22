Usta oyuncu Rutkay Aziz, gazeteci Özlem Gürses'in sosyal medya kanalına konuk oldu. Darbe döneminde işkencelere maruz kaldığını aktaran Aziz, Özlem Gürses'in "Arkadan gelen nesiller bir önceki kuşağı örnek/rol model alırdı. Şimdi niye yok?" sorusuna "Darbeler solu yok etti. Özellikle 12 Eylül döneminde. Ama şunu söyleyeyim, biz bu iktidar döneminde gördüğümüz kadar dönek görmedik. Bu kadar dönek gerçekten görmedim. Korku, çıkar... Her şey var" diyerek yanıt verdi.

1920 yılında Halide Edip Adıvar'ın, Mustafa Kemal Atatürk'e gelip "Ne mutlu paşam, savaş bitti" söylemine karşın Atatürk'ün ona verdiği "Savaş daha yeni başlıyor, cehaletle savaşacağız" söylemlerini aktaran Aziz, "2026 yılına geldik, hala aynı noktadayız. Değişen hiçbir şey yok" dedi.

Rutkay Aziz'in açıklamalarından öne çıkan kısım şöyle:

Mustafa Kemal gibi bir adam bugünleri görüyor. Bugün Mustafa Kemal'e olan laikliğe olan düşmanlıklara ben inanamıyorum. Şimdi siyasal islam diye var. Biz samimi dindarlara her zaman saygılı olduk. O dindarlığı başka bir amaçlar kullanmak laiklik düşmanlığı, Mustafa Kemal düşmanlığı...

"BÖYLE BİR ŞEY DEPOYA ATILABİLİYOR"

1994 yapımı Kurtuluş isimli dizide Atatürk rolünde oynadığı sırada Lozan sahne çekimlerinde çok heyecanlandığını ifade eden Gürses'e: