Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu

Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu

Afyonkarahisar’da kurulan 247 metrelik Anadolu Sofrası, Rusya’nın rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Türkiye’nin 81 iline ait lezzetlerin sergilendiği sofra, dünyanın en büyüğü unvanını kazandı.

Kaynak: DHA
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Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu - Resim: 1

Afyonkarahisar’da düzenlenen Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında 81 ilin yöresel lezzetlerini bir araya getiren 247 metre 68 santimetrelik Anadolu Sofra'sı, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

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Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu - Resim: 2

Afyonkarahisar'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında Türkiye’nin 81 iline ait bine yakın yöresel lezzeti tek noktada bir araya getiren 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası' kuruldu. 247 metre 68 santimetrelik sofra, Guinness Rekorlar Kitabı’na kabul edildi. Afyonkarahisar'daki sofra, 2015 yılında Rusya'ya ait olan 200 metre 47 santimetrelik rekoru geçerek dünyanın en büyük sofrası unvanını elde etti.

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Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu - Resim: 3

Etkinlik alanında yerinde incelemelerde bulunan Guinness yetkililerinin tescilinin ardından rekor belgesi, düzenlenen törenle Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a teslim edildi.

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Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu - Resim: 4

Guinness World Records Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, "2015 yılından bu yana bu rekor 200 metre 47 santimetreyle Rusya'ya aitti. Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Profesyonel Aşçılar Derneği bu rekoru, Türkiye'ye Afyonkarahisar'a 247 metre 68 santimetreyle getirmiştir" dedi. Afyonkarahisar'da daha önce 'En Uzun Lokum' ve 'En Büyük Sucuklu Yumurta' rekorları da kırılmıştı.

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Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu - Resim: 5
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Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu - Resim: 6
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Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu - Resim: 7
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Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu - Resim: 8
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Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu - Resim: 9
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Rusya’nın rekorunu ekarte ettiler: Dünyanın en büyük sofrası Afyonkarahisar’da kuruldu - Resim: 10
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