Bakanlık, bu artışın temel nedeninin petrol fiyatlarındaki yükseliş ve buna bağlı olarak enerji ihracat gelirlerindeki artış olduğunu ifade etti. Böylece ülkenin enerji kaynaklı kazançlarında kısa sürede belirgin bir toparlanma görüldü.

Bununla birlikte, Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %21,2 oranında düşüş göstermeye devam etti.

Öte yandan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol taşımacılığında yaşanan aksaklıkların, küresel emtia fiyatlarını yukarı çektiği ve bunun da Rusya’nın ihracat gelirlerine dolaylı olarak yansıdığı belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise 26 Mart’taki açıklamasında, bazı pazarlarda Rus petrolünün artık daha yüksek fiyatlardan, yani primli şekilde satılabildiğini dile getirmişti.