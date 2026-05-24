Rusya’nın stratejik öneme sahip yüksek teknoloji şirketlerinden Monocrystal’ın iflas sürecine hazırlanması, ülkenin savunma sanayiinde yeni bir kriz endişesini beraberinde getirdi.

Defence Blog'un haberine göre Stavropol merkezli şirketin, alacaklılarına Rusya Stavropol Krayı Tahkim Mahkemesi’ne iflas başvurusu yapmayı planladığını bildirdiği öğrenildi. Energomera sanayi grubuna bağlı faaliyet gösteren Monocrystal, yıllardır dünyanın en büyük sentetik safir üreticileri arasında yer alıyordu.

Şirketin ürettiği sentetik safirler yalnızca tüketici elektroniğinde değil, Rusya’nın füze sistemleri ve insansız hava araçlarında kullanılan optik ekipmanlarda da kritik rol oynuyordu.

SALDIRILAR VE YAPTIRIMLAR ŞİRKETİ VURDU

Uzmanlara göre sentetik safir; füze güdüm sistemleri, lazer teknolojileri, kızılötesi sensörler ve hassas askeri elektroniklerde kullanılan stratejik bir malzeme niteliği taşıyor.

Monocrystal, 2022 yılında küresel sentetik safir pazarının yaklaşık üçte birini kontrol ederken, savaş sonrası dönemde ciddi darbeler aldı. Şirketin bazı üretim tesisleri Ukrayna’nın uzun menzilli insansız hava aracı saldırılarında zarar görürken, Batı yaptırımları nedeniyle kritik kimyasallara ve üretim malzemelerine erişim de zorlaştı.

Avrupa pazarının kaybedilmesiyle döviz gelirlerinde büyük düşüş yaşayan şirketin mali yapısının hızla bozulduğu belirtildi.

BORÇ YÜKÜ AĞIRLAŞTI

2025 sonu itibarıyla Monocrystal’ın kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını yaklaşık 50,6 milyon dolar aştığı aktarıldı. Şirketin toplam varlıklarının bir yıl içinde ciddi şekilde gerilediği, çalışan sayısının ise yaklaşık yarı yarıya düştüğü ifade edildi.

Rus iş dünyası çevrelerinde şirket için devlet destekli yeniden yapılandırma, yatırımcı devri veya kurtarma planlarının gündemde olduğu konuşuluyor. Ancak uzmanlar, Monocrystal’ın sahip olduğu teknik altyapı ve uzman iş gücünün kısa sürede ikame edilmesinin oldukça zor olduğuna dikkat çekiyor.

Şirketin üretim kapasitesinin tamamen kaybedilmesi halinde Rusya’nın hassas optik ve savunma teknolojileri alanında önemli bir tedarik boşluğuyla karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.