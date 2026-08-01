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Kaynak: AA

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, Rusya'nın bu gece başkente füze saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Saldırının yerel saatle 02.36'da başladığı bilgisini veren Kliçko, Kiev'e yönelik balistik füzelerin fırlatıldığını açıkladı.

Kliçko, saldırı nedeniyle başkentin farklı merkezlerinde hasarın gerçekleştiğini ifade etti.

İlk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Kliçko, 4'ü çocuk 28 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da Kiev'in 5 farklı semtinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı açıkladı.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada ülkeye yönelik hava saldırısının devam ettiği aktarıldı.