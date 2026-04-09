09 Nisan 2026 Perşembe
Rusya’nın dev siber casusluk ağı çökertildi: 120’den fazla ülkede faaliyet yürüttüler

ABD, Adalet Bakanlığı, Rus askeri istihbarat teşkilatı tarafından yürütülen dev siber casusluk ağını çökertti. 120’den fazla ülkede faaliyet yürütüldüğü tespit edilen casuslukta 18 binden fazla ev ve küçük ofisteki DNS yönlendiricilerin ele geçirildiği öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya’nın askeri istihbarat teşkilatı GRU tarafından yürütülen geniş çaplı bir DNS ele geçirme ağının çökertildiğini duyurdu. FBI Boston ofisi liderliğinde gerçekleştirilen operasyonda, dünya genelinde 120’den fazla ülkede 18.000’i aşkın ev ve küçük ofis yönlendiricisinin ele geçirildiği ortaya çıktı.

Mahkeme kararıyla yürütülen operasyon çerçevesinde FBI, ABD sınırları içindeki enfekte cihazlara uzaktan müdahale ederek DNS ayarlarını sıfırladı, saldırganların erişimini kesti ve cihazları yeniden normal işleyişine döndürdü.

Yetkililere göre söz konusu ağ, GRU’nun 26165 numaralı askeri birimi tarafından yönetiliyordu. APT28, Fancy Bear veya Forest Blizzard gibi isimlerle de bilinen bu grup, özellikle yönlendiricilerdeki bilinen güvenlik açıklarını hedef alarak cihazlara sızmış. Saldırganlar, ele geçirdikleri yönlendiricilerin DNS ayarlarını değiştirerek kullanıcıların internet trafiğini kendi kontrol ettikleri sunucular üzerinden yönlendirmiş.

SİBER CASUSLAR NE YAPTILAR?

Bu yöntem, siber güvenlik dünyasında “adversary-in-the-middle” (ortadaki düşman) saldırısı olarak adlandırılıyor. Bu sayede saldırganlar, şifrelenmemiş veri trafiğini izleyerek kullanıcıların parolalarını, OAuth kimlik doğrulama token'larını ve hatta Microsoft Office 365 gibi hizmetlere ait giriş bilgilerini ele geçirebiliyor.

Özellikle kritik altyapı, devlet kurumları ve askeri hedeflerin bu yöntemle izlenmesi, operasyonun sıradan bir siber saldırının ötesine geçtiğini gösteriyor.

Microsoft’un hazırladığı rapora göre bu casusluk altyapısından 200’den fazla kurum ve 5.000’den fazla tüketici cihazı doğrudan etkilendi. Hedefler arasında Afrika’da faaliyet gösteren bazı devlet kurumlarının da bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca saldırıların; enerji, telekomünikasyon ve kamu altyapısı gibi stratejik sektörleri kapsaması, operasyonun küresel ölçekte bir istihbarat toplama faaliyeti olduğunu ortaya koyuyor.

FBI, bu casusluk ağının çökertilmesi için düzenlenen uluslararası operasyonun 15 ülkenin katılımıyla gerçekleştiğini duyurdu. Ayrıca Microsoft gibi şirketler de operasyona destek verdii. Microsoft’un siber güvenlik ekibi, botnet altyapısının tespit edilmesinde kritik katkılar sağladı.

TEHDİT ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL

Her ne kadar operasyon kapsamında büyük bir ağ çökertilmiş olsa da yetkililer bu tehdidin tamamen ortadan kalkmadığı konusunda uyarıyor. Microsoft, DNS ele geçirme yönteminin yalnızca veri toplamakla sınırlı kalmayıp, kötü amaçlı yazılım dağıtımı veya hizmet engelleme (DDoS) saldırıları için de kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında Rusya’nın siber operasyonları “kalıcı bir tehdit” olarak tanımlanırken, bu tür saldırıların gelecekte de devam edebileceği vurgulanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
