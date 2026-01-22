Rusya'nın Ural Dağları'nda derinlere inşa edilen Yamantau Dağı yer altı tesisi, gizemli yapısıyla küresel güvenlik uzmanlarının odağı haline geldi.
Rusya’nın derinlerdeki 'gölge' şehri.... Ural’ın kalbindeki sır perdesi aralanmadı
Rusya'nın Ural Dağları'na gizlediği devasa Yamantau tesisi, nükleer savaş senaryolarına yönelik dünyanın en büyük yer altı sığınağı olarak tanımlandı. Yabancı askeri uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin küresel güvenlik standartlarını aşan bir komuta merkezine işaret ettiğini vurguladı.Abdullah Kerzi
Uydu görüntüleri ve yabancı istihbarat raporları, bölgedeki devasa hareketliliğin nükleer bir sığınak kapasitesinde olduğuna işaret etti.
URAL DAĞLARI’NIN DERİNLERİNDEKİ SIR: KOZVINSKY VE YAMANTAU’NUN SESSİZLİĞİ
Soğuk Savaş döneminden miras kalan ve son yıllarda devasa bir inşaat projesiyle genişletilen Yamantau Dağı, Rusya’nın en korunaklı ve gizemli noktası olma özelliğini sürdürdü.
Mezhgorye "kapalı şehri" yakınlarında bulunan bu devasa kompleks, yabancı savunma analistleri tarafından "Kıyamet Günü" senaryolarına hazırlık olarak değerlendirildi.
Rus yetkililer tesisin amacını hiçbir zaman tam olarak açıklamazken, bölgedeki devasa kazı çalışmaları ve altyapı yatırımları uluslararası kamuoyunda nükleer bir komuta merkezi şüphesini güçlendirdi.
Washington merkezli savunma analizleri ve stratejik araştırmalar çerçevesinde, tesisin kapasitesi hakkında çarpıcı görüşler paylaşıldı.
Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) nükleer bilgi projesinin kıdemli direktörü Hans Kristensen, bölgedeki faaliyetlerin sadece bir madencilik operasyonu olamayacak kadar büyük ölçekli olduğunu vurguladı.
Kristensen, Yamantau’nun Rusya’nın nükleer komuta ve kontrol sistemlerinin bir parçası olma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu ifade etti.
Eski Pentagon yetkilisi ve stratejik analiz uzmanı Bruce G. Blair, konuyla ilgili hazırladığı raporlarda Yamantau’nun nükleer bir savaş sırasında devlet yönetiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tasarlandığını kaydetti.
Blair, tesisin binlerce metrelik granit tabakasının altında olmasının, burayı doğrudan nükleer saldırılara karşı bile sarsılmaz kıldığını belirtti.
Uydu görüntüleri üzerinde yapılan incelemeler, tesisin yaklaşık 400 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını ve içeride on binlerce insanın aylarca dış dünyaya ihtiyaç duymadan yaşayabileceği bir yaşam destek sistemi kurulduğunu ortaya koydu.
Bilimsel veriler, dağın altındaki kuvars ve granit yapısının, elektromanyetik radyasyonu engellemekte doğal bir kalkan görevi gördüğünü kanıtladı.
Askeri teknoloji uzmanı Christopher Andrew, istihbarat arşivlerine dayanarak yaptığı açıklamada, bu tür tesislerin "süreklilik planı" kapsamında inşa edildiğini ve Rusya’nın stratejik savunma doktrininin kalbinde yer aldığını dile getirdi.