Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, federal bütçe gelirlerinin ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 azalarak 11,7 trilyon rubleye gerilediği belirtildi.

Bu dönemde bütçe giderleri yüzde 15,7 artışla 17,6 trilyon rubleye yükselirken federal bütçe açığı da yüzde 97 artarak 5,9 trilyon rubleye geldi.

Böylece Rusya’nın bütçe açığı, 2026 bütçe yasasında yılın tamamı için öngörülen 3,786 trilyon rublelik seviyeyi aştığı görüldü.

Açıklamada, yılın başındaki yüksek açık seviyesinin büyük ölçüde harcamaların önden finanse edilmesinden kaynaklandığı, bütçe gelirleri ve harcamalarındaki seyrin yapısal açık hedeflerle uyumlu olduğu aktarıldı.

Ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri, düşük petrol fiyatlarının etkisiyle ocak-nisan döneminde yüzde 38,3 azalarak 2,3 trilyon rubleye gerilerken petrol ve doğal gaz dışı gelirler ise yüzde 10,2 artışla 9,4 trilyon rubleye geldi.