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Kaynak: DHA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus rafinerilerine saldırıların artırılacağı yönündeki açıklamasına karşılık Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri sanayi tesisleri ile bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın Ukrayna'daki insansız hava aracı (İHA) ve füze üretim tesisleri ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan altyapıya yönelik saldırılarına karşılık, Rus petrol rafinerilerine saldırıların yoğunlaştırılacağı açıklaması anımsatıldı. Rusya'nın Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine yönelik yoğun saldırılarının Ukrayna tarafının eylemlerine karşılık gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Kiev’in Rusya'daki Devlet Duması seçimlerini saldırılarla engellemeye çalıştığı kaydedildi.

'SALDIRILAR ARTIRILACAK'

Açıklamada, Zelenskiy'nin bugünkü açıklamasının ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Kiev ile Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri ve askeri sanayi tesisleri ile bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırılarının artırılacağı vurgulanarak,"Ukrayna halkının bunun için yalnızca Kiev rejiminin başındaki kişiyi suçlaması gerekir. Bunun tüm kişisel ve siyasi sorumluluğunu taşıyan kişi Zelenskiy'dir" ifadeleri kullanıldı.