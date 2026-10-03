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Kaynak: AA

Rusya, Ukrayna’daki yabancı ülke vatandaşları ve diplomatik misyon çalışanlarına yönelik güvenlik uyarısını yeniden gündeme getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yabancıların Ukrayna’da bulunmaması ve ülkeye seyahat etmemesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık, Rus ordusunun Kiev’in yanı sıra Ukrayna’nın diğer kentlerinde bulunan askeri hedeflere yönelik operasyonlarını sürdüreceğini bildirdi. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun misilleme saldırılarının devam edeceği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmeler nedeniyle yabancı vatandaşlar ile diplomatik misyon personeline Ukrayna’dan ayrılmaları yönündeki çağrısını yineledi.

KİEV’DE BÜYÜKELÇİLİKLER FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Açıklamada, Kiev’de çok sayıda yabancı ülke büyükelçiliğinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Bakanlık ayrıca yabancı yetkililerin Ukrayna’ya yönelik ziyaretlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Mayıs ayında Kiev’de bulunan yabancı vatandaşlar ve diplomatlara başkentten ayrılmaları çağrısı yapılmış, Ukrayna’da yaşayanlardan da askeri ve idari altyapı tesislerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları istenmişti.

Son açıklamayla birlikte Moskova, Ukrayna’daki yabancı vatandaşlar ve diplomatik misyon çalışanlarına yönelik Kiev’den ayrılma ve ülkeye seyahat etmeme çağrısını yinelemiş oldu.