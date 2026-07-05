Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’nın son bir haftalık süreçte ülkesine karşı düzenlediği yoğun hava saldırılarına ilişkin verileri paylaştı.

Zelenski’nin aktardığı bilgilere göre, Rus ordusu bu süre zarfında Ukrayna topraklarına farklı tiplerde toplam 106 füze fırlattı. Saldırılarda ayrıca yaklaşık 2 bin 200 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bin 730’dan fazla güdümlü bomba kullanıldığı kaydedildi.

Başta başkent Kiev olmak üzere ülkenin pek çok bölgesinin bu saldırıların hedefi olduğunu belirten Ukrayna Lideri, 2 Temmuz tarihinde Kiev’e yönelik gerçekleştirilen bombardımanda 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 102 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Zelenski, yaşanan bu yoğun saldırılar karşısında Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini artırmak ve güçlendirmek adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi