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Kaynak: AA

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, bu süre zarfında ülkesine yaklaşık 2 bin 200 silahlı insansız hava aracı (SİHA), 1.800 güdümlü bomba ve 87 farklı tipte füzenin fırlatıldığını belirtti.

Saldırıların özellikle cephe hattına yakın sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını vurgulayan Zelenskiy, Rus ordusunun Zaporijya ve Poltava bölgelerine düzenlediği son saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 38 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın gece saatlerinde 4 füze ve 105 SİHA ile saldırı düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin bunlardan 96 SİHA’yı düşürdüğünü bildirdi.