Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki askeri tesislere sistematik olarak saldırılar düzenlediklerini belirterek, "Bu devam edecek." dedi.



Geçen ay Ukrayna ordusunun ilhak edilen Luhansk bölgesindeki Starobelsk Meslek Koleji'ne yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini söyleyen Peskov, kolejin askeri amaçla kullanılmadığına, yakınlarında da askeri unsurların bulunmadığına dikkati çekti.



Peskov, "Kiev yönetimi, bunu biliyordu ve kasten koleji yok etti. Bunu, saldırıda kullanılan İHA sayısı, teknik özellikleri ve kullanılan iletişim araçları doğruluyor. Dolayısıyla Kiev rejimi, sivillere ve çocuklara yönelik insanlık dışı terör eylemlerini kasten gerçekleştiriyorsa, bu tamamen farklı bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.



Rus ordusunun buna karşılık verdiğini belirten Peskov, "Başkent Kiev ve Ukrayna'nın diğer kentlerinde bulunan askeri tesislere yönelik sistematik olarak saldırılar düzenleniyor. Bu devam edecek." dedi.

"HEDEFLERİMİZE BARIŞ YOLUYLA ULAŞILMASI BİZİM İÇİN TERCİH EDİLİR"

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinin duraklatıldığına işaret eden Peskov, ancak ABD ile bu konuda temasların sürdürüldüğünün altını çizdi.



Sözcü Peskov, müzakerelere açık olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Her şeye rağmen hedeflerimize barış yoluyla ulaşılması bizim için tercih edilir. Hedeflerimize barışçıl müzakere yoluyla ulaşmaya hazırız. Eğer karşı taraf, bu süreci uzatmaya, barış müzakerelerini ve barışçıl çözüme yol açacak ciddi kararları reddetmeye devam ederse, özel askeri operasyon sürdürülecek. Savaş, yılın sonuna kadar değil günün sonuna kadar sonlandırılabilir. Bunun için (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin orduya 'Rus bölgelerinden çekilme' emrini vermesi gerekiyor."