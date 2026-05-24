Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği yoğun hava saldırıları nedeniyle en az 83 kişinin yaralandığını belirterek, "Maalesef ölenler de var." açıklamasında bulundu. Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın gece Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Saldırılarda "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzeleri dahil olmak üzere 90 füze ve 600 silahlı insansız hava aracının (SİHA) kullanıldığını dile getiren Zelenskiy, bazı bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Zelenskiy, devlet kurumlarının yardıma muhtaç sivillere her yerde destek sağladığına dikkati çekerek, "Günün başından itibaren en az 83 kişinin yaralandığı biliniyor, maalesef ölenler de var." diye konuştu. Saldırılarda okul, apartman ve pazar yeri gibi sivil altyapıların hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Bunun Rusya için karşılıksız kalmaması çok önemli." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİNASININ PENCERELERİ KIRILDI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kiev'de 1939 yılında inşa edilen Dışişleri Bakanlığı binasındaki pencerelerin saldırı nedeniyle kırıldığını belirten Sybiha, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı binası, yakında gerçekleşen patlamalar sonucu hafif hasar gördü." bilgisini paylaştı.



Sybiha, binanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana saldırılar sebebiyle ilk kez hasar gördüğünü dile getirerek, "Bu sabah kırık pencerelere baktıktan sonra tüm diplomatik ekibimiz adına tam bir güvenle ifade edebilirim ki Rus teröristler bizi durduramayacak." görüşünü paylaştı. Saldırıda tarihi mirasın hedef alındığını savunan Sybiha, "Bu durum, medeniyetin mirasçılarıyla değil barbar ordusuyla karşı karşıya kaldığımızın bir kanıtıdır." yorumunda bulundu.

KİEV'E DÜZENLENEN SALDIRIDA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 56 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kente gece düzenlediği saldırılar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 56 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Kliçko, saldırılar sebebiyle Kiev'deki bazı apartmanların hasar gördüğüne dikkati çekerek, "Başkentin tüm ilçelerinde hasar meydana geldi." ifadesini kullanmıştı.

RUSYA: KİEV'İN TERÖR SALDIRISINA OREŞNİK, KİNJAL, TSİRKON VE İSKENDER FÜZELERİYLE CEVAP VERDİK

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik hava saldırılarının düzenlendiği, Rusya’ya yönelik "terör saldırılarına” karşılık verildiği bildirilmişti.



Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik balistik füzelerini, İskender aerobalistik füzelerini, Kinjal hipersonik aerobalistik füzelerini, Tsirkon seyir füzelerini, hava, deniz ve kara konuşlu seyir füzelerini ve silahlı insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna'daki askeri komuta tesisleri, hava üsleri ve savunma sanayi işletmelerine büyük bir saldırı gerçekleştirdi.” ifadesine yer verilmişti.