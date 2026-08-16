Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Kiev, Kremençuk ve Kriviy Rig şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleri ile Odessa Limanı’nda askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.

GRUP SALDIRISI DÜZENLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun sabah saatlerinde kara ve hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile uzun menzilli insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna’daki bazı hedeflere grup saldırısı düzenlediği belirtildi. Kiev’de, “Flamingo” seyir füzeleri için parça, harp başlığı ve katı yakıtlı hızlandırıcı üreten “Fire Point” şirketine ait tesisin vurulduğu kaydedilen açıklamada, şehirde ayrıca taarruz İHA’ları, “Hruş” tipi önleme İHA’ları ve “Garpiya” adlı hava savunma dronları için parça üreten “Kiev-111” sanayi tesisinin hedef alındığı aktarıldı. Poltava bölgesinin Kremençuk şehrinde Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için akaryakıt ve madeni yağ üreten Kremençuk Petrol Rafinerisi’nin vurulduğu ifade edilen açıklamadı, Dnipropetrovsk bölgesinin Kriviy Rig şehrinde silah ve askeri teçhizat üretiminde kullanılan haddelenmiş çelik imal eden metalürji fabrikasının bazı atölyelerinin de hedef alındığı bildirildi. Ayrıca Odessa Limanı’nda Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin İHA’larla vurulduğu bildirildi.