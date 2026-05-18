Rusya’dan Ukrayna’ya rekor düzeyde hava saldırısı: 22 füze ve 524 SİHA
Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği son büyük çaplı hava saldırısında 22 füze ve 524 SİHA kullanıldığı açıklandı. Ukrayna hava savunması yüzlerce hedefi düşürse de 34 noktaya isabet gerçekleşti. Öte yandan Odessa’da Çin’e ait bir geminin vurulduğu belirtildi.
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya bu gece Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda farklı tiplerden 22 füzenin kullanıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca 524 SİHA'nın da fırlatıldığı kaydedildi.
Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 4 füze ve 503 SİHA'nın imha edildiği bilgisi verilen açıklamada, 18 füze ve diğer SİHA'ların ülkedeki 34 noktaya isabet ettiği aktarıldı.
"ODESSA'DA ÇİN'E AİT BİR GEMİ VURULDU"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi.
Saldırıda Odessa kentinin de hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, insansız hava araçlarından birinin Çin'e ait bir gemiyi vurduğunu bildirdi.
Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları nedeniyle farklı bölgelerin hasar gördüğünü belirterek, "Toplam sekiz bölgede yıkım meydana geldi ve şu ana kadar ülke genelinde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca yaralının olduğu biliniyor." ifadesini kullandı.
Ukrayna ile Avrupa'nın, kendi hava savunma sistemlerini geliştirmesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, ilerleyen günlerde Avrupalı müttefiklerle konuyla ilgili çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Avrupa'nın kendi balistik füze savunma sistemlerine sahip olması ve bu tehditlere karşı kendi kendine yeterli olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
RUSYA - UKRAYNA
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi, resmi bir savaş ilanı yapılmaksızın 24 Şubat 2022’de başladı. Moskova yönetimi saldırıyı “Özel Askeri Operasyon” olarak duyurdu. Kiev başta olmak üzere birçok stratejik kente düzenlenen füze saldırılarıyla çatışma fiilen başlamış oldu.
Savaşın küresel etkilerini azaltmak amacıyla Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalandı. İstanbul merkezli yürütülen süreç kapsamında bir yıl içinde yaklaşık 33 milyon ton tahıl ve gıda ürünü dünya piyasalarına ulaştırılarak küresel gıda krizinin önüne geçildi.
Mayıs 2026 itibarıyla dördüncü yılını geride bırakan çatışmalarda askeri kayıpların 2 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor. Taraflar arasında yoğun insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları sürüyor.