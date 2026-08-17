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Kaynak: AA

Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna’nın farklı bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına göre saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Donetsk bölgesine yönelik saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Rus ordusunun hedef aldığı bir diğer nokta Sumi kenti oldu. Burada gerçekleştirilen saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

TOGO BAYRAKLI SİVİL GEMİ VURULDU

Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Rus ordusunun bölgedeki liman altyapısını hedef aldığını açıkladı.

Saldırı sırasında limanda bulunan Togo bayraklı sivil bir geminin hasar gördüğünü belirten Kiper, gemideki 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 3’ü hastaneye kaldırılırken, bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

GECE BOYUNCA 128 SİHA FIRLATILDI

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise gece gerçekleştirilen saldırıların bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre Rus ordusu, Ukrayna’nın farklı bölgelerine toplam 128 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattı. Ukrayna hava savunmasının bunlardan 106’sını etkisiz hale getirdiği bildirildi.