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Rusya’nın bu hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev’deki çok sayıda veri merkezi ve internet sağlayıcısını hedef alması, ülkenin dijital ekonomisini çökertmeye yönelik stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

100 BİN HANE İNTERNETSİZ KALDI

T 24'de yer alan habere göre; Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, çarşamba ve perşembe günleri yoğunlaşan saldırılar nedeniyle Kiev ve çevresindeki yaklaşık 100 bin hane geçici internet kesintilerine maruz kaldı. Şiddetini artıran saldırılar cuma günü can kaybına da yol açtı. Kiev'in merkezine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında, Ukrayna'nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Datagroup'un ofisleri vuruldu ve olayda dört kişi yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin X (eski adıyla Twitter) hesabından bir açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, “Rusya, bilgi akışını kesintiye uğratmak amacıyla Ukrayna'nın başlıca veri merkezlerini hedef aldı,” ifadelerini kullandı.

KIŞ ÖNCESİ KRİTİK ENDİŞE

Rusya geçmişte de benzer hedeflere yönelmiş olsa da son saldırıların ulaştığı boyut yeni bir tehdit seviyesine işaret ediyor. Hükümet, savaşın başından bu yana iletişimin kesintisiz sürmesini en büyük önceliklerinden biri olarak görüyor ve olası uzun süreli elektrik kesintilerine karşı sağlayıcıların yedek güç kapasitelerini artırmaya çalışıyor. Ancak kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte; bankacılık işlemlerini, ödeme sistemlerini ve temel kamu hizmetlerini ayakta tutan ağların kalıcı hasar almasından ciddi endişe duyuluyor.

EKONOMİ VE AĞIR SANAYİ DURMA NOKTASINDA

Dijital altyapıya yönelik bu siber-fiziksel saldırılar, Rusya'nın füze ve yeni nesil jet motorlu İHA'larla Ukrayna ekonomisi üzerinde kurduğu baskının yalnızca bir parçasını oluşturuyor. Limanlar, depolar ve akaryakıt istasyonları gibi ticari alanların hedef alınması, neredeyse beş yıldır devam eden savaşın yorgunluğunu taşıyan ekonomiye ağır bir darbe daha vuruyor. Sanayi tesislerine yönelik bombardımanlar nedeniyle çelik üretimi tamamen sekteye uğrarken, üst düzey bir sektör yetkilisinin aktardığına göre Ukrayna, bu ay son yüz yıl içinde ilk defa tek bir ton dahi çelik üretemedi.

SAVUNMA SİSTEMLERİNDE "PATRİOT" VE İHA ZAFİYETİ

Altyapıdaki bu ağır tahribatın arkasında Ukrayna'nın hava savunmasında yaşadığı ciddi kriz yatıyor. Ukrayna ordusu, Geran-5 gibi yeni nesil, yüksek hızlı jet İHA'lardan oluşan yoğun saldırı dalgalarını savuşturmakta yetersiz kalıyor. Bununla birlikte, balistik ve seyir füzelerine karşı en kritik savunma hattını oluşturan Patriot füzelerindeki ciddi stok yetersizliği, ülkenin stratejik noktalarını savunmasız bırakıyor.