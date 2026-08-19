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Kaynak: AA

Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki faaliyetlerine ilişkin son gelişmelere yer verildi.

Açıklamaya göre Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kullanımındaki liman tesisleri ve gemileri hedef almaya devam ediyor. Karadeniz’de dün akşam saatlerinde Odessa Limanı’nın güneydoğusunda askeri yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisine saldırı düzenlendi.

Bakanlık, bugün ise Çornomorsk Limanı’nda yakıt ve yağ tanklarının hedef alındığını duyurdu. Söz konusu saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirildi.