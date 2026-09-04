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Kaynak: AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da uzun menzilli füze üretimiyle ilgili planlarını değerlendiren Peskov, bu konudaki gelişmeleri takip ettiklerini ifade ederek, "Ukrayna topraklarındaki bu tür tesisler, Silahlı Kuvvetlerimiz için meşru hedef haline gelecek. Ukraynalıların başı ağrıyacak" dedi.

Ukrayna krizinin çözümünde şu anda herhangi bir zeminin bulunmadığını belirten Peskov, bu yöndeki çalışmaların ve temasların sürdüğünü söyledi.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’in ziyaretiyle ilgili bilgi vereceklerini belirtti.