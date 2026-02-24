Rusya’daki Rossiyskaya Gazeta’nın haberine göre, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov hakkında “terör faaliyetlerini kolaylaştırma” iddiasıyla ceza soruşturması yürütülüyor.

Soruşturma, Moskova’nın mesajlaşma platformu üzerindeki baskıyı artırdığı bir dönemde başlatıldı.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, 2022’den bu yana ülkede Telegram üzerinden 153 binden fazla suç kayda geçti. Bunların yaklaşık 33 bininin sabotaj, terör ve aşırılıkçılıkla bağlantılı olduğu belirtildi.

Pavel Durov

Yetkililerin, yasa dışı içeriklerin kaldırılması için platforma 150 binden fazla talep ilettiği aktarıldı.

TELEGRAM’A YAVAŞLATMA KARARI

Soruşturma süreciyle birlikte Rusya’nın iletişim denetim kurumu, ülkede günlük 60 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Telegram uygulamasının ülke genelinde yavaşlatılacağını duyurdu.

Kararın ardından kullanıcılar özellikle video ve görsel indirmelerde ciddi gecikmeler yaşandığını bildirdi.

Uygulamanın temel işlevleri sürse de veri akışının belirgin şekilde yavaşladığı ifade edildi.

DUROV’DAN ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Dubai merkezli teknoloji girişimcisi Durov ise nadir görülen bir açıklama yaparak Moskova’yı eleştirdi. Alınan önlemleri İran’ın geçmişteki uygulamalarına benzeten Durov, vatandaşların özgürlüklerini kısıtlamanın doğru bir yöntem olmadığını savundu.

Kremlin’in adımları, “egemen internet” stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu politika, Rusya’nın çevrim içi alanını Batı teknolojisinden daha bağımsız ve devlet denetimine daha açık hale getirmeyi hedefliyor.

ASKERLERDEN VE YEREL YÖNETİCİLERDEN TEPKİ

Telegram’a yönelik kısıtlamalar, Rusya içinde nadir görülen bir kamuoyu tepkisini de beraberinde getirdi. Savaş yanlısı blog yazarları ve bazı askerler, uygulamanın askeri koordinasyon açısından kritik önemde olduğunu dile getirdi.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov da yavaşlatma kararının sınır bölgelerinde acil bilgilerin halka ulaştırılmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise cephe hattındaki iletişimin herhangi bir mesajlaşma uygulamasına dayandığı iddialarını küçümseyerek eleştirilere mesafeli yaklaştı.