Rusya, bilim dünyasında ses getiren yaşlanma karşıtı proje kapsamında dikkat çeken bir aşamaya ulaştı. Bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı deneysel tedavinin formüle edildiği duyuruldu.

Denis Sekirinsky, geliştirilen ilacın hücresel yaşlanmayı yavaşlatmayı amaçladığını açıkladı. Yetkili isim, tedavinin vücutta yaşlanma süreciyle bağlantılı olduğu belirtilen RAGE reseptörünü hedef aldığını ifade etti.

TASS’ın aktardığına göre proje kapsamında dünyanın ilk yaşlanma karşıtı gen terapisi ilacının geliştirilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, ilgili genin baskılanmasının hücrelerin gençliğini daha uzun süre korumasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Araştırmanın, Yaşlanma Biyolojisi ve Tıp Enstitüsü tarafından yürütüldüğü ve ülkenin yaşlanan nüfusuna karşı biyoteknoloji kapasitesini artırma planının parçası olduğu kaydedildi. Daha önce yapılan açıklamalarda, 2028-2030 yılları arasında yaşlanma karşıtı ilaç üretimine başlanmasının hedeflendiği bildirilmişti.

Çalışmanın, Vladimir Putin’in talimatıyla 2025 yılında başlatılan “Yeni Teknolojilerle Sağlığın Korunması Ulusal Projesi” kapsamında sürdürüldüğü belirtildi. Program için 2 trilyon rubleden fazla bütçe ayrıldığı ifade edildi.

Bilim çevreleri, araştırmanın başarıya ulaşması halinde insan ömrünün ciddi şekilde uzatılabileceğini, ancak klinik sonuçların netleşmesi için kapsamlı test süreçlerinin tamamlanması gerektiğini vurguluyor.