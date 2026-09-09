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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya ile uzun süreli çatışma için hazırlandığını açıkladı.

Zaharova, Arktik bölgesinin NATO ülkelerinin eylemleri nedeniyle Rusya ile jeopolitik mücadele alanına dönüştüğüne dikkat çekti.

RUSYA'DAN NATO'YA SAVAŞ TEHDİDİ

NATO'nun Arktik bölgesinde askeri üstünlük sağlamak için adımlar atıldığından bahseden Zaharova, Kuzey sınırlarının yakınlarında yoğun askeri hazırlıkların yürütüldüğünü, saldırgan nitelikte geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenlendiğini, ittifakın askeri yapısına yeni unsurlar eklendiğini savundu.

"NATO'nun askeri kapasitesini artırmaya yönelik planları, sınırlı caydırıcılıktan Rusya ile potansiyel olarak uzun süreli bir çatışmaya hazırlık aşamasına geçildiğine işaret ediyor" diyen Zaharova, "Kuzeyde bu tür faaliyetler, güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit oluşturuyor. Rusya, gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır” sözlerini sarf etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha önce Rus sivil havacılığına yönelik tehditlerde bulunduğunu anımsatan Zaharova, "Bunun şantaj ve hava terörünün devlet düzeyinde meşrulaştırılması olduğunu" ifade etti. Mariya Zaharova, bunu destekleyen ülkelerin, "Kiev'in suç ortağı" olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönülmesinin kabul edilemez olduğu" yönünde açıklama yaptığına vurgu yapan Zaharova, bu anlaşmanın uygulanmadığını ifade ederek, "Bundan ancak Batı kazandı” sözlerini sarf etti.