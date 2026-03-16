Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni tur müzakerelerin yapılmasını beklediklerini söylerken gazetecilerin güncel konularını yanıtladıç

Peskov, "Şu anda Amerikalı müzakerecilerin öncelikleri farklı. Onların başka alanlarda işleri var." dedi.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürütülen savaştan dolayı Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilgisini kaybettiği" yönündeki haberlerini yorumlayan Peskov, "Trump'ın son günlerdeki açıklamaları tam tersini gösteriyor. Trump, bu sürece ilgisini kaybetmedi. Bundan ziyade o, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e anlaşma yapmayı şiddetle tavsiye ediyor. Bu açıklamalardan, müzakere sürecindeki en büyük engelin Ukrayna tarafı olduğu anlaşılıyor" şeklinde konuştu.