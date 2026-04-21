İsrail saldırılarının etkisiyle ağır bir insani kriz yaşayan Lübnan’a uluslararası yardım desteği sürüyor. Son olarak Rusya, temel ihtiyaç malzemelerini içeren 27 tonluk insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığına (EMERCOM) ait özel bir İl-76 kargo uçağının yardım malzemelerini Beyrut’a ulaştırdığı belirtildi. Sevkiyat kapsamında mobil elektrik istasyonları, gıda ürünleri, çadır, battaniye, yatak ve yastıkların yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, yardımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile EMERCOM Başkanı Aleksandr Kurenkov’un talimatları doğrultusunda gönderildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıların sivil altyapıya zarar verdiği ve ülkede elektrik, barınma ile temel gıda ihtiyaçlarında ciddi sorunlara yol açtığı belirtiliyor. Lübnan’a yönelik uluslararası insani yardım girişimlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.