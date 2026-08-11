Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Rusya'da kripto para piyasasını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Rusya Merkez Bankası, Bitcoin, Ethereum ve USDT'yi (Tether) Rus borsalarında işlem görebilecek kripto paralar arasına aldı.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede kripto para birimlerinin borsalarda işlem görmesine yönelik yeni düzenlemelere ilişkin detaylar paylaşıldı.

BİTCOİN, ETHEREUM VE USDT BORSALARDA İŞLEM GÖREBİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte Bitcoin, Ethereum ve Tether'in Rus borsalarında halka açık şekilde işlem görebileceği belirtildi.

Nitelikli yatırımcıların ise borsa ve tezgah üstü piyasalarda işlem görecek tüm kripto paraları herhangi bir miktar sınırlaması olmadan satın alabileceği kaydedildi.

KRİPTO YATIRIMINA YILLIK 300 BİN RUBLE SINIRI

Düzenlemede nitelikli olmayan yatırımcılar için ise önemli bir sınırlama getirildi.

Buna göre, bu yatırımcıların kripto para alımları yıllık 300 bin ruble ile sınırlandırılacak. Bu tutarın yaklaşık 3 bin 650 dolara denk geldiği belirtildi.

Nitelikli yatırımcılar ise söz konusu miktar sınırından muaf tutulacak.

KRİPTO YATIRIMINDAN ÖNCE TEST ŞARTI

Rusya Merkez Bankası, kripto para işlemlerine ilişkin yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik de şart getirdi.

Açıklamada, işlem yapmadan önce tüm yatırımcıların teste tabi tutulması ve kripto varlıklara yatırımın taşıdığı riskler konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

YAPTIRIMLAR KRİPTO KULLANIMINI ARTIRDI

Batılı ülkelerin Rus finans kuruluşlarına yönelik yaptırımları sonrasında ülkede kripto paralar ve kripto para madenciliği daha fazla ilgi görmeye başladı.

Yeni düzenlemeyle Rusya, kripto varlıkların borsa işlemlerindeki kullanım alanını belirli kurallar ve yatırımcı sınırlamaları çerçevesinde genişletmiş oldu.