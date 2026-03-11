Rusya, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni müzakere turu için İstanbul seçeneğinin gündemde olduğunu açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerin Türkiye’de yapılmasına tarafların olumlu baktığını belirtti.

Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, müzakerelerin yeri ve tarihi konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını ancak diplomatik sürecin devam etmesi yönünde ortak bir anlayış bulunduğunu söyledi.

İSTANBUL SEÇENEĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Peskov, yeni müzakere turu için farklı şehirlerin değerlendirildiğini ancak mevcut koşulların Abu Dabi seçeneğini zorlaştırdığını ifade etti.

Bu nedenle İstanbul’un güçlü bir alternatif olarak öne çıktığını dile getirdi.

Öte yandan Peskov, Ukrayna ordusunun Bryansk kentine düzenlediği saldırıda İngiliz yapımı Storm Shadow cruise missile seyir füzelerinin kullanıldığını öne sürdü. Saldırının İngiliz uzmanların desteğiyle gerçekleştirildiğini iddia eden Peskov, Rusya’nın bu gelişmeleri dikkate aldığını söyledi.

İRAN İLE TEMAS SÜRÜYOR

Rusya’nın bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Peskov, İran yönetimiyle temasların sürdüğünü ve Moskova’nın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.