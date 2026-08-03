Kaynak: AA

Rusya ile İrlanda arasında yaptırım uygulamaları nedeniyle yeni bir gerilim tırmanıyor.

Rusya’nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, İrlanda’nın yaptırım ihlali gerekçesiyle ticari gemilere yönelik muhtemel müdahalelerine karşı uyarı gerçekleştirdi.

Dublin’in bu tür eylemlere hazır olduğunu göstermediğini ifade eden Filatov, "Burada söz konusu olan Dublin’in teorik olarak ‘kıdemli yoldaşlarının’ korsan eylemlerine katılabilecek olmasıdır. İrlanda tarafı, bu korsanlık eylemlerini gerçekleştirme girişimlerinin kendileri açısından çok ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıldı" dedi.