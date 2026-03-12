ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 13 gündür devam ediyor. İki ülke daha önce yaptığı açıklamalarda İran’ın nükleer tesislerini hedef alacağını açıklasa da henüz tesislere yönelik büyük bit saldırı gelmedi. İran’daki nükleer tesisler çalışmaya devam ederken Rusya’dan kritik bir açıklama geldi.

Rusya’nın devlet şirketi Rosatom, İran’da kalmaya devam edeceklerini duyurdu. Rosatom Başkanı Alexei Likhachev İran ile yapılan anlaşmalara bağlı kalacaklarını söyledi. Şirket, yapılan anlaşmaya göre iki ünite daha inşa edecek.

Likhachev, "İkinci ve üçüncü ünitelerin inşası şirketin öncelikleri arasında yer almaya devam ediyor. Ayrılmanın zamanı kesinlikle değil. Orta Doğu'da yaşananlar küresel bir mozaiğin sadece bir parçası" dedi.

İran'ın tek nükleer santrali olan Buşehr'deki ilk 1 gigawattlık üniteyi inşa eden Rosatom, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarının ardından bazı personelini tahliye etti ve yeni ünitelerin inşaat çalışmalarını askıya aldı.

Likhachev'in açıklamasına göre, bu hafta 150 çalışanın Ermenistan üzerinden Rusya'ya dönmesinin ardından, Rosatom'un yaklaşık 450 çalışanı tesiste kalmaya devam ediyor.

Rusya ve İran arasında imzalanan ikili anlaşma, sekiz adede kadar nükleer santralin inşasına izin veriyor; bunlardan dördü Buşehr'de kurulacak.