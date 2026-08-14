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Kaynak: AA

Rus ordusunun Ukrayna’ya ait deniz ulaşım araçlarına ve liman altyapılarına yönelik hava operasyonları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna askeri birimlerinin kullanımına sunulan stratejik noktaların hedef alınmaya devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık yetkilileri, dün akşam saatlerinde Nikolayev(Mıkolayiv) bölgesinin güneybatısına denk gelen Karadeniz açıklarında 2 römorkörün insansız hava araçlarıyla (İHA) imha edildiğini bildirdi. Söz konusu römorkörlerin, Batılı ülkelerden sağlanan mühimmat ve askeri teçhizatı Ukrayna limanlarına ulaştıran kuru yük gemilerine rehberlik ettiği öne sürüldü.

Gece saatlerinde düzenlenen bir diğer hava harekatında ise İzmail Limanı bünyesindeki tren istasyonunun İHA'larla hedef alındığı açıklandı. Vurulan istasyonun; askeri mühimmat ile akaryakıtın yüklenmesi, depolanması ve sevkiyatında aktif rol oynadığı ifade edildi.