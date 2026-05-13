Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 312 insansız hava aracının Moskova dahil çeşitli bölgelerde hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik İHA saldırıları gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, dün yerel saatle 20.00’den sabah 09.00’a kadar toplam 312 İHA’nın hava savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İnsansız hava araçlarının Moskova başta olmak üzere farklı bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

İHA SALDIRISI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgenin Temryuk ilçesindeki 2 kişinin yaralandığı, Volna köyünde bulunan bir işletmede yangın çıktığı ifade edildi.

Rusya'nın Astrahan Bölge Valisi İgor Babuşkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Astrahan Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yangın çıktığını açıkladı.

Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Yevrayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının bölgedeki bir sanayi tesisine düştüğünü duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından, Moskova'ya doğru uçan 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışma yürütüldüğünü belirtti.