Zelenskiy sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’nın son yedi gün içinde Ukrayna’ya yönelik hava taarruzlarının boyutunu paylaştı. Bugün Odessa, Donetsk, Zaporijya ve Sumi bölgelerine düzenlenen saldırıları hatırlatan Zelenskiy, bir haftalık süreçte yaklaşık 1300 İHA, 1200’ün üzerinde güdümlü bomba ve ağırlıklı olarak balistik tipte 50 füzenin kullanıldığını ifade etti.

Ukrayna lideri, Rusya’nın bu hafta da enerji altyapısını sistematik biçimde hedef almayı sürdürdüğünü vurguladı.

Münih Güvenlik Konferansı’nda çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler yaptığını belirten Zelenskiy, 24 Şubat savaşın yıldönümüne kadar Ukrayna’ya yeni silah sistemleri ve enerji destek paketlerinin ulaştırılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Zelenskiy, “Ukrayna’nın, Rusya’yı terör imkanlarından mahrum bırakmak için her gün hava savunmasına ihtiyacı var.” ifadesini kullandı.